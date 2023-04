Gwyneth Paltrow fez uma rara partilha na companhia do filho, Moses, de 17 anos. O jovem completou mais um ano de vida no passado fim de semana, pretexto que motivou a publicação.

"Feliz 17.º aniversário ao menino que preenche a minha alma cada vez que olho para ele. És o ser humano mais excecional, generoso e amoroso", escreveu.

"Fazes-nos rir a todos com as tuas imitações perfeitas e inspiras-nos com as tuas melodias. Adoro-te profundamente, mais do que possas imaginar!", completa.

Moses é fruto do anterior relacionamento de Paltrow com Chris Martin, vocalista dos Coldplay. Ambos são também pais de Apple, de 18 anos.

