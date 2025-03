Chris Martin foi fotografado enquanto almoçava com a filha Apple no Gritti Palace Hotel, em Veneza, na quinta-feira.

Pai e filha estiveram frente a frente a desfrutar de um almoço de comida italiana, como relata o Daily Mail.

Ambos estavam animados, com um look descontraído, e as fotografias não tardaram a chegar também às redes sociais.

De recordar que Apple, de 20 anos, é fruto do casamento terminado do vocalista dos Coldplay com Gwyneth Paltrow. O ex-casal tem ainda em comum o filho Moses, de 18 anos.

