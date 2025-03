Kate Moss foi fotografada durante um passeio com a filha, Lila, na segunda-feira, dia 10 de março, durante a Paris Fashion Week.

De acordo com o Daily Mail, mãe e filha saíram juntas do hotel depois de terem marcado presença em compromissos separados durante o fim de semana.

Na ocasião, Kate Moss, de 51 anos, estava com um blazer preto com botões dourados, que combinou com uma camisola preta e calças de ganga. O look ficou completo com um par de botas pretas de couro, cinto no mesmo tom, óculos escuros e um colar de pérolas.

Já a jovem Lila, de 22 anos, optou por um top branco curto, que combinou com um casaco de couro preto e calças largas no mesmo tom.

