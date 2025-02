A modelo Lila Moss, de 22 anos, destacou-se na Semana de Moda de Londres ao usar um look ousado.

O evento decorreu no passado domingo, 23 de fevereiro. A filha de Kate Moss esteve num jantar do estilista Aaron Esh, que aconteceu na House Of KOKO, na capital inglesa.

Para a ocasião, Lila deu 'folga' ao sutiã e deixou os seios à mostra por debaixo de uma camisa preta transparente.

Já na segunda-feira, dia 24, a modelo voltou a destacar-se na London Fashion Week, mas no desfile da Burberry, que decorreu na galeria de arte Tate Britain.

Recorde-se que Lila é filha da modelo e empresária Kate Moss, fruto da relação com o editor de revista uruguaio, Jefferson Hack, de 53 anos.

Clique na galeria para ver as imagens do look ousado de Lila Moss na Semana da Moda de Londres.

