Kate Moss completou 52 anos de idade na quinta-feira, 16 de janeiro, e a filha fez questão de a homenagear nas redes sociais.

"Parabéns, mamã. És a minha melhor amiga para sempre. Obrigada por aturares as minhas mudanças de humor e me deixares roubar todas as tuas roupas", escreveu Lila Moss numa story na sua conta de Instagram.

Lila Moss, que é muito parecida com a mãe, tem 22 anos e também é modelo.

© Instagram/Lila Moss