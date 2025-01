Kate Moss reencontrou-se com os ex-namorados Jefferson Hack e Jamie Hince ao marcar presença na festa de aniversário da melhor amiga e modelo Rosemary Ferguson.

A festa decorreu no Rooftop Gardens de Kensington, como relata o Daily Mail. E foi por lá que Kate Moss se cruzou com o ex-marido Jamie Hince e o antigo amor Jefferson Hack, com quem tem em comum a filha Lila.

Na ocasião, no que ao look diz respeito, Kate Moss estava a usar um vestido preto com um decote profundo que combinou com umas sandálias de salto alto e um casaco nos mesmos tons.

