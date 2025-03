Jefferson Hack prepara-se para ser pai do primeiro filho em comum com a atual esposa, Anna Cleveland.

Foi a modelo quem anunciou a boa-nova através de uma publicação que fez no Instagram, na quarta-feira.

Ao exibir a barriga de grávida, Anna Cleveland revelou que está nas 36 semanas de gestação.

Jefferson Hack, CEO da Dazed Media, casou-se com Anna em 2023, em Windsor. O empresário, recorde-se, começou a namorar com Kate Moss em 2001 e deram as boas-vindas à filha Lila em 2002. Separaram-se dois anos depois.

