Gwyneth Paltrow nunca esperou que o seu casamento com Chris Martin terminasse. "Nunca quis divorciar-me", afirmou a atriz de 48 anos numa entrevista ao podcast 'Anna Faris Is Unqualified'.

Paltrow, que teve dois filhos com o vocalista dos Coldplay - Apple, de 16 anos e Moses, de 14 - acredita que num mundo ideal os dois ainda estariam juntos.

"Nunca quis deixar de estar casada com o pai dos meus filhos, teoricamente", explicou, acrescentando: "Mas aprendi muito mais do que esperava sobre mim mesma durante esse processo".

A celebridade referiu que após a separação decidiu focar-se na sua "responsabilidade", o que mais tarde ajudou no seu relacionamento com o atual marido, Brad Falchuk, com quem deu o nó em 2018. "Consegui encontrar o homem mais maravilhoso e construir algo que nunca tinha tido antes", completou.

Recorde-se que Paltrow e Martin estiveram casados entre 2003 e 2014, mas o seu divórcio só ficou finalizado em 2016.

Atualmente o músico encontra-se numa relação com a atriz de '50 Sombras de Grey', Dakota Johnson.

