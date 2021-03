Gwyneth Paltrow destaca que as mulheres devem ser capazes de falar dos procedimentos estéticos que fazem, sem sentirem vergonha.

A atriz, de 48 anos, - que é porta-voz da injeção anti-rugas Xeomin - acredita que existe uma desnecessária "vergonha em torno da cirurgia" em Hollywood, e que as mulheres sentem que têm algo a provar.

"Muitas mulheres de sucesso em Hollywood são motivadas desde o início por não serem boas o suficiente, por isso estamos a tentar provar algo a nós mesmas", disse à Harper's Bazaar.

"Receber injeções é como admitir uma vulnerabilidade. Acho que às vezes a honestidade é entendida como uma fraqueza... Parece haver estigma em relação às injeções", acrescentou, tendo sido muito sincera em relação às suas próprias experiências, brincando ao dizer que as injeções fazem com que "pareça menos irritada".

Embora lute para que as intervenções estéticas não sejam tabu, a atriz também acha perfeitamente normal que as pessoas tenham "um segredo de beleza".

"Acho bom quando as mulheres partilham, porque há muita vergonha em torno das cirurgias, das injeções ou dos preenchimentos, e seria bom se as pessoas se sentissem confiantes sobre as escolhas que estão a fazer. Mas se querem ter um segredo de beleza, por mim também está tudo bem. Sou um livro aberto - partilhei o que funciona para mim porque foi assim que aprendi", realçou.

