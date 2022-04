Gusttavo Lima viu-se obrigado a adiar espetáculos por ter sido submetido a uma cirurgia à sinusite.

O colunista Leo Dias apurou que o cantor de sertanejo teve de adiar o concerto agendado para amanhã, 28 de abril, no Rio Grande do Sul, por ser aconselhado a repouso absoluto.

A assessoria do músico confirmou depois o procedimento médico num comunicado no qual adiantava as datas dos próximos concertos.

