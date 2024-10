David Fonseca viu-se obrigado a adiar um concerto que tinha agendado para a noite desta sexta-feira, dia 25 de outubro, na Casa da Criatividade, em São João da Madeira.

Num comunicado partilhado na página de Instagram da Casa da Criatividade, explicam: "Por motivos de saúde do artista, o concerto de David Fonseca na Casa da Criatividade, agendado para o dia de hoje, 25 de outubro às 21h30, encontra-se adiado com data por definir".

Na mesma publicação, informam que os bilhetes serão válidos para a nova data do espetáculo - que não foi anunciada na mesma nota. No entanto, também podem pedir a devolução do valor do ingresso. Veja o comunicado na íntegra:

