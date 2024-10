David Fonseca também usou a sua página de Instagram para reagir à morte de Marco Paulo, que partiu esta quinta-feira, dia 24 de outubro, aos 79 anos.

"Era eu um miúdo na festa de aldeia dos Marrazes quando subiu ao palco o cantor que toda a gente conhecia, o Marco Paulo. Com a minha entrada no mundo da música cruzei-me algumas vezes com ele, sempre encantador e por vezes desconcertante, o que fazia com que ainda gostasse mais da sua forma particular de ser", começou por escrever David Fonseca.

"As canções ficam, irresistíveis de cantar e a unir qualquer grupo de pessoas, uma daquelas coisas raras que ainda nos aproxima uns dos outros. Os meus sentimentos a toda a sua família e amigos", disse, por fim.

Leia Também: Revelados detalhes das cerimónias fúnebres de Marco Paulo

Leia Também: AO MINUTO: O luto, as reações e o que poucos sabiam sobre Marco Paulo