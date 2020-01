Depois de ter sido avó do pequeno Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira, e ter partilhado algumas fotografias do bebé na sua página do Instagram, Gretchen foi surpreendida com comentários negativos. Críticas que a artista fez questão de responder à letra.

"Todos queriam ver as fotografias do Bento, do Thammy e da Andressa e eu partilhei. Estou a fazer este vídeo porque há pessoas tão infelizes que não conseguem conviver com a felicidade dos outros, que vem dizer barbaridades na minha rede social. Por isso estou a ter o tempo e o prazer de bloquear todas as pessoas que estão a dizer m**** na minha rede social sobre o meu neto e sobre o meu filho. Exijo no mínimo respeito", começou por dizer num vídeo que partilhou na sua conta do Intagram, e que pode ver na galeria.

"Não perco o meu tempo a responder-vos porque são tão desprezíveis, tão pequenos e tão baixo", continuou, deixando ainda uma mensagem aos fãs. "Para vocês que estão a gostar, o meu muito obrigada".

De acordo com a revista Quem, entre as observações estavam comentários sobre o facto do parto do bebé ter sido uma cesariana. "Esses famosos, quando dizem que o bebé vai escolher a hora de chegar é porque já estão com a cesariana agendada". "Ela não conseguiu fazer normal? Tentou ao menos não trazer o filho ao mundo de forma menos natural?", questionaram alguns internautas.

