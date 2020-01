Foi num emotivo desabafo em conversa com Cristina Ferreira que Raquel Tavares anunciou que iria afastar-se da carreira no fado. A artista deseja viver novas experiência, também a nível profissional, e tomou a decisão de acabar com a sua presença no mundo do espetáculo, esperando poder continuar a sua vida, mas mais no anonimato.

Este sábado, 11 de janeiro, dias depois de comunicar publicamente a sua decisão, Raquel celebra o seu 35.º aniversário, data que assinalou no Instagram.

"Hoje é o meu dia. Faço 35 anos e tem sido uma viagem incrível. Tenho lido todas as vossas mensagens, todas as manifestações de carinho e compreensão, todos os desabafos e testemunhos semelhantes e só sei dizer que nunca senti tanto amor em toda a minha vida. É o melhor presente de aniversário que alguma vez tive... Nesta foto, estava feliz e a cantar. E é a este lugar que gostava de conseguir voltar um dia. Por agora, vou 'viver e não ter a vergonha de ser feliz'. Não me despedi de nada nem de ninguém. Estou e estarei aqui, convosco! Porque sem vocês, nada disto faria sentido. OBRIGADA", escreveu.

Neste dia especial, reunimos algumas fotografias da cantora em palco, onde já foi muito feliz.

