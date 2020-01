A fadista Raquel Tavares anunciou esta quinta-feira uma grande decisão: Vai parar de cantar depois de um ano que recorda como o mais angustiante enquanto artista.

"Faço 35 anos depois de amanhã e decidi que quero viver além daquilo que tem sido a minha vida nos último 28, que é cantar. Há um ano para cá percebi que aquilo a que me dediquei a minha vida inteira me estava a fazer menos bem. Estava profundamente infeliz", começou por contar no programa das manhãs da SIC.

"Decidi parar de cantar. Fiz o último concerto em outubro e nessa altura disse às pessoas que ia partir para uma fase nova da vida a um ritmo menos veloz", frisou.

Raquel Tavares referiu alguns dos obstáculos que marcaram o último ano. "Não me proponho a fazer mais ou menos. Subi ao palco doente, frágil, sem nada para cantar. Não tinha vida. Perdi 10 quilos, tive uma faringite".

A fadista afirmou que ganhou "aversão" à música consequência de vários fatores da vida artística, como dar autógrafos e tirar fotografias. "Não sei quando volto. Nunca nada é definitivo mas na minha cabeça este parar de cantar é definitivo. Esta foi a decisão mais difícil de toda a minha vida".

Questionada sobre a que se vai dedicar após a pausa na carreira, Raquel afirmou que "não tem medo de trabalhar", mas revelou vontade de explorar outras áreas da comunicação como a televisão.

