Cara Delevingne lançou o caos com uma fotografia publicada na sua conta de Instagram, juntamente com outras imagens do ano passado. "Muito difícil de escolher, por isso são aleatórias, 2024", lê-se na legenda.

No meio das 20 fotografias, há uma que deixou os fãs estupefatos e confusos.

É que Cara Delevingne surge com uma enorme barriga de grávida.

Vários fãs comentaram, questionando se a modelo está grávida, enquanto outros garantem que se trata de uma barriga falsa, para um papel enquanto atriz.

© Instagram/Cara Delevingne