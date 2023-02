"O caminho é muito mais bonito a dois": foi desta forma que Mafalda Rodiles começou uma reflexão que partilhou na sua página de Instagram. Grávida pela terceira vez, fruto do atual relacionamento com Gustavo Santos, a atriz fez um desabafo sobre famílias numerosas e a logística que as mesmas implicam.

"No nosso caso somos 6, que rapidamente passarão a 7. Não cabemos mais num carro, há sempre alguém com fome, a acordar a meio da noite, a entornar um copo de sumo ou com vontade de fazer xixi", escreve.

"Se me perguntarem se gostava de mudar alguma coisa na minha vida não mudava absolutamente nada", garante ainda.

De recordar que o casal prepara-se para ver nascer o primeiro filho em comum. Mafalda Rodiles já é mãe de duas crianças, Mel e Martim, fruto do casamento terminado com Edgar Miranda. Por sua vez, Gustavo Santos também já é pai de dois filhos, Salvador e Xavier, da relação terminada com Sofia Lima.

