Mafalda Rodiles celebra o seu 40.º aniversário esta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, e recebeu uma carinhosa declaração do seu amor, Gustavo Santos.

"Hoje é o dia dela. Quarenta anos. Estás de parabéns, meu amor. Pela soma da idade mas, sobretudo, pela viagem que tem sido a tua vida. Uma mulher independente e admirável. Uma mãe extraordinária e inspiradora. Senhora de um coração cada vez mais vivo e de um par de asas cada vez maior. Temos muito para voar. E é por isso que apesar de ter acabado de chegar, tenho a certeza que vim para ficar", escreveu junto de uma adorável fotografia de ambos.

Por sua vez, perante tais carinhosas palavras, Mafalda Rodiles reagiu: "Oh meu amor!!! Obrigada por caminhares ao meu lado! Obrigada pela família linda que estamos a construir. Obrigada por tudo. Amo-te".

De recordar que o casal prepara-se para ver nascer o primeiro filho em comum. Mafalda Rodiles já é mãe de duas crianças, Mel e Martim, fruto do casamento terminado com Edgar Miranda. Por sua vez, Gustavo Santos também já é pai de dois filhos, Salvador e Xavier, da relação terminada com Sofia Lima.

