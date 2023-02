Mafalda Rodiles vive um momento muito feliz na sua vida pessoal. A atriz, de 39 anos, aguarda a chegada do seu terceiro filho, fruto do atual relacionamento com Gustavo Santos.

Esta quinta-feira, 9 de fevereiro, conforme partilhou nas stories da sua conta de Instagram, foi dia de colocar o corpo a mexer e ir ao ginásio.

"Não ia ao ginásio desde que há uma barriga por aqui", brincou Mafalda na imagem onde mostra a sua barriga de grávida, que já está enorme.



© Instagram - Mafalda Rodiles

Note-se que Gustavo Santos é pai de Salvador, de cinco anos, e Xavier, de dois, frutos do relacionamento terminado com Sofia Lima. Já Mafalda Rodiles é mãe de Mel, de seis anos, e de Martim, de três, que nasceram do anterior casamento com Edgar Miranda.

