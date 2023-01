Gustavo Santos e Mafalda Rodiles vivem uma fase feliz na sua vida. O casal prepara-se para ter o primeiro filho em comum, conforme anunciaram nas redes sociais.

Num retrato ternurento, o escritor segura na barriguinha da artista.

Note-se que Gustavo Santos é pai de Salvador, de cinco anos, e Xavier, de dois, frutos do relacionamento terminado com Sofia Lima. Já Mafalda Rodiles é mãe de Mel, de seis anos, e de Martim, de três, que nasceram do anterior casamento com Edgar Miranda.

