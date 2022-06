Há um novo bebé prestes a chegar à família Patrocínio. Inês, irmã da apresentadora, está a três meses de ver nascer o terceiro filho.

Nas últimas horas, Inês publicou na sua conta oficial de Instagram uma rara fotografia na qual exibe a sua elegante barriguinha de grávida.

Na legenda da imagem, a empresária conta que já chegou aos seis meses de gestação.



© Reprodução Instagram/ Inês Patrocínio

O bebé que está a caminho, recorde-se, junta-se a Alice e Pedro. As crianças resultam todas do casamento com Pedro Rocha e Melo.

Leia Também: Carolina Patrocínio dá nas vistas com decote muito ousado