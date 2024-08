Dias depois de ter sido expulso do 'Dilema', da TVI, David Mesquita - mais conhecido pela personagem Pulga em 'Morangos com Açúcar' - esteve à conversa com Manuel Luís Goucha.

Antes de terminar a entrevista, e depois de ter sido surpreendido com a presença do filho, o ator soube que foi o apresentador do 'Goucha' quem sugeriu o seu nome para o reality show.

"David, gostei muito que tivesses feito parte do 'Dilema'. Devo dizer-te que fui eu que sugeri o teu nome e gosto muito de ti. Este gostar tem mais de 20 anos, portanto, gostei muito desta conversa contigo. Já não conversávamos nem estávamos assim há largos anos", disse Manuel Luís Goucha. Veja aqui.