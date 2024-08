Após ser questionado sobre como é que Patrícia - companheira e mãe do filho - entrou na sua vida, David Mesquita contou a Manuel Luís Goucha: "Conhecemo-nos numa aplicação de engate, no Tinder".

"Ela engatou-me até hoje, ou eu a ela", acrescentou, revelando que na altura deu-se a conhecer com o nome verdadeiro e a sua fotografia, não tendo escondido nada.

"Não tenho nada a esconder da minha vida", comentou. "Acho que não tem mal nenhum", disse depois, explicando também que a companheira é enfermeira.

"Ela acrescenta muita estabilidade emocional [na minha vida]", partilhou ainda. Veja aqui este momento da conversa do ator com o apresentador do 'Goucha', da TVI.