David Mesquita, que ficou conhecido do público por ter dado vida ao icónico Pulga de 'Morangos Com Açúcar', marcou presença esta quarta-feira, 7 de maio, no 'Dois às 10', da TVI, para falar sobre o tema: diferença de alturas num relacionamento.

O ator mede 1.60 cm, "num dia bom", e a mulher 1.70 cm. Porém, nem os 10 centímetros de diferença foram capazes de os separar. Aliás, segundo o casal, o tamanho de ambos nenhuma importância teve ou tem na relação.

David e Patrícia conheceram-se numa aplicação de encontros, viram-se pela primeira vez e nunca mais se largaram. Hoje são casados e têm um filho em comum.

"Quando vi a Patrícia ao vivo pela primeira vez não senti qualquer questão pelo facto de ela ser mais alta que eu", assegurou o ator.

"Não pensei necessariamente no facto de ela ser mais alta, porque toda a gente é sempre mais alta que eu. Portanto, isso não era uma questão que se punha. O importante era o resto e o resto era bom", referiu ainda.

Patrícia tem a mesma opinião que o marido e garante que ele ser mais baixo nunca foi um problema: "Não me interessei pela altura, isso para mim não tem questão".

