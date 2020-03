Manuel Luís Goucha continua a fazer o programa 'Você na TV', da TVI, em direto, recordando vários momentos que já foram vividos nas emissões passadas e falando com algumas caras conhecidas através de videochamada.

Ainda esta quinta-feira, o apresentador esteve à conversa com Tony Carreira. Em casa, em isolamento social voluntário, o artista foi surpreendido com mensagens dos filhos neste dia que se celebra o Dia do Pai. Estando afastado dos jovens, as suas palavras deixaram o cantor muito emocionado.

Antes de terminar a videochamada, Goucha meteu-se com Tony e perguntou se este estava sozinho em casa ou se estava acompanhado. Na verdade, o apresentador queria saber se o cantor estava ao lado da atual companheira.

O artista afirmou que está neste momento sozinho em sua casa, enquanto os filhos e os pais estão nos seus respetivos lares.

Mas Goucha não ficou por aqui e foi mais longe na brincadeira. "É que passados nove meses podia nascer mais um filho", disse, levando ambos a rirem-se do bom humor do apresentador.

