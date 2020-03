Depois de homenagear Pedro Barroso, que partiu no início desta semana, Manuel Luís Goucha mostrou algumas imagens que lhe foram chegando das pessoas que se encontram em casa em isolamento social.

Entre as partilhas, foi mostrado em direto no 'Você na TV' o vídeo que Lili Caneças publicou na sua página do Instagram, onde dá novidades destes dias em quarentena voluntária.

Um momento que deixou o apresentador a rir, tendo mostrado o seu bom humor e brincado com a celebridade.

"Oh filha, estás tão plastificada que o vírus não entra", disse, na brincadeira, Manuel Luís Goucha para Lili Caneças, referindo de seguida que possivelmente irá ter uma resposta à altura da celebridade.

