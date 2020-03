Seguia-se o programa quando Manuel Luís Goucha 'interrompeu' a emissão para destacar a notícia da segunda vítima mortal da Covid-19 em Portugal. Morreu António Vieira Monteiro, presidente do Santander.

"Temos de lamentar a segunda vítima mortal" com a infeção do novo coronavírus, começou por destacar o apresentador do 'Você na TV', da TVI, deixando de seguida algumas palavras de conforto à família.

"A equipa do 'Você na TV e todos nós deixamos aqui as mais sentidas condolências à família e amigos", disse.

