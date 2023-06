Manuel Luís Goucha já referiu diversas vezes que, tal como Beyoncé, opta por não seguir ninguém na rede social Instagram. Ainda assim, o apresentador procura pelas contas das pessoas cujas publicações deseja ver.

Foi isso que terá feito com Pedro Soá esta quinta-feira, dia 15 de junho, depois de o ex-concorrente do 'Big Brother' ter partilhado uma brincadeira com as recentes declarações de Helena Isabel Patrício acerca de 'Rabo de Peixe'.

A comentadora, recorde-se, criticou a série e Manuel Luís Goucha saiu em defesa da mesma, como já lhe demos conta aqui.

Pedro Soá envolveu-se na polémica e assinalou a confirmação da segunda temporada da série com uma montagem onde Helena surge com uma cauda de sereia. "Com a participação especial de Helena Isabel", pode ler-se ainda.



© Instagram/Pedro Soá

Mais tarde, Pedro mostrou parte da lista de quem viu esta story, sendo que se destaca o nome de Goucha. Veja abaixo.



© Instagram/Pedro Soá

