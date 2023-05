Manuel Luís Goucha decidiu gravar um vídeo e partilhá-lo na sua página oficial de Instagram de maneira a responder aos seguidores da plataforma social que o criticaram por ter em casa um quadro de um touro, do artista Gonçalo Ghira.

Na altura em que fez a partilha, o apresentador da TVI foi acusado de ser incoerente, uma vez que sempre se revelou contra as touradas.

"Hoje o tema tem a ver com um quadro que eu partilhei através de uma fotografia convosco no passado sábado. Um quadro de um touro", introduz na gravação partilhada este domingo, 21 de maio.

"Logo surgiram nas redes sociais comentários do género: 'então mas este homem agora gosta de touradas?', 'este homem que se diz anti-touradas compra um quadro com um touro?', 'este homem é incoerente, diz uma coisa, pratica outra'", recorda.

Entretanto, confessa: "Fico sempre muito espantado, surpreendido com a rapidez e, sobretudo, com a leviandade com que algumas pessoas julgam a vida dos outros. Que tem uma coisa a ver com outra? Aliás, os comentários são deploravelmente básicos".

"Aquele quadro celebra o animal", esclarece. "Eu não gosto de corridas de touros, mas gosto de touros e gosto de cavalos", sublinha ainda.

"Vivo com uma pessoa que é aficionada e vivo vai para 25 anos. As discussões mais interessantes têm a ver com este tema, esgrimindo eu os meus argumentos contra e o Rui esgrimindo os dele a favor, mas isso é outra conversa", acrescenta, referindo-se ao companheiro, Rui Oliveira, que é um fervoroso apoiante das corridas.

"Para essas pessoas que bolsaram alguma raiva através desses comentários eu gostaria de partilhar agora este outro trabalho", diz, por fim, mostrando um quadro, do mesmo artista, no qual aparece um ovo estrelado. Ironizando, Goucha lamenta não ter pensado no "sofrimento das galinhas quando põem ovos".

"Oh meus senhores, ganhem uma vida! E depois não se esqueçam de a agarrar... pelos cornos", completa.

Veja o vídeo na galeria.

