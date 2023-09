Embora seja uma das estrelas maiores da TVI, Manuel Luís Goucha esteve ausente da gala do canal este domingo, dia 3 de setembro, que aconteceu no Palácio de Queluz, com vista à apresentação da nova grelha.

Ainda assim, o apresentador fez questão de deixar uma mensagem em vídeo, na qual aproveitou para se mostrar satisfeito pelo formato que atualmente conduz e que tem o seu próprio apelido como nome.

"Quando a Cristina [Ferreira] me propôs este programa de conversas com nome próprio, eu estava longe de imaginar que ele seria tão importante na minha vida profissional", fez notar inicialmente o apresentador.

"Realmente hoje posso dizer, sem sombra de dúvidas, que é o programa certo nesta fase da minha vida. Porque nele aprendi a escutar, a escutar o outro, que muitas vezes se senta aqui nesta mesa à minha frente para partilhar comigo e com todos os que veem o programa a sua história de vida", acrescentou Goucha.

Por fim, e confirmando a continuidade do formato, o comunicador sublinhou o seguinte: "Esta é a televisão que eu quero fazer!".

