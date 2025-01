Manuel Luís Goucha recorreu à página de Instagram, esta quinta-feira, 23 de dezembro, para esclarecer uma notícia sobre a continuidade do seu programa de domingo à tarde, o 'Funtástico'.

É que a primeira temporada do formato terminará em fevereiro, continuando de seguida para a segunda temporada, novidade partilhada pelo apresentador da TVI.

"O programa FUNTÁSTICO vai ter dois domingos de repescagem de talentos para, no domingo seguinte, ter a final da primeira temporada (9 de Fevereiro) No domingo a seguir (dia 16 de Fevereiro) começará a segunda temporada de mais 10 programas com mais duas repescagens. E assim sucessivamente. É o que se espera de um programa que tem liderado as preferências do público em cada Domingo (pelo que vos estou grato)", referiu Goucha.

Este esclarecimento vem na sequência de uma notícia do site da revista Nova Gente, que dava uma informação incorreta e perante a qual a cara da TVI pediu "um pouco de seriedade".

