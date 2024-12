O programa 'Funtástico' deste domingo, dia 15, contou com uma presença muito especial no público. A mesma foi notada por Manuel Luís Goucha, apresentador do concurso. Trata-se de Albertina, que durante anos esteve na plateia do programa 'Você na TV' (e outros), que era apresentado por Goucha e Cristina Ferreira.

"Reparo agora que na plateia do 'Funtástico' de hoje está a mulher do Malato, a Albertina", disse o comunicador, causando risos.

"Não sabiam que era a mulher do Malato? Ainda se disse que era minha amante, mas não dava para os dois", completou, deixando o público às gargalhadas.

Veja aqui o momento.

