Jorge Kapinha esteve, esta terça-feira, no programa das tardes da TVI e foi o protagonista de uma intimista entrevista com Manuel Luís Goucha.

Logo no começo da conversa, o antigo cantor foi surpreendido pelas palavras da mãe. Emocionado, Kapinha assumiu: "É o amor da minha vida. Houve uma altura em que eu comentava com as minhas irmãs mais novas que, se acontecesse alguma coisa à minha mãe, eu não sabia se fazia sentido continuar aqui. Claro que hoje as coisas mudaram porque tenho um filho."

Kapinha falou ainda do problema grave de saúde que a mãe enfrentou - um cancro - e confessou que foram tempos difíceis. "O maior dom que Deus me deu foi ter tido o privilégio de ser filho da minha mãe", disse o ator.

