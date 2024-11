Manuel Luís Goucha vive uma fase entusiasmante da sua vida profissional. Com o final do programa 'Somos Portugal', eis que o apresentador assumiu o tempo de antena da TVI aos domingos à tarde com o novo formato de talentos 'Funtástico'.

Esta quinta-feira, dia 21, depois de surpreender Cristina Ferreira e Cláudio Ramos em estúdio, já no final do 'Dois às 10', Goucha falou sobre o desafio.

"Estás contente? Não te cansas ao domingo?", questionou Cristina.

"Não… Não tomo nada", garantiu ainda.