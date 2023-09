Maria Botelho Moniz fez uma pausa na apresentação do 'Dois Às Dez', programa que apresenta ao lado de Cláudio Ramos nas manhãs da TVI, para abraçar as tardes do canal de Queluz de Baixo e substituir Manuel Luís Goucha, que está de férias.

A viver o último trimestre de gravidez, Maria optou por visuais compostos por vestidos confortáveis, de comprimento midi, mangas curtas ou a três quartos e saia larga.

Com a semana a chegar ao fim, o Fama ao Minuto reuniu numa galeria todos os looks que a apresentadora usou ao longo destes dias.

