Cláudia Nayara foi convidada para participar no reality show 'Dilema', contudo, devido à sua agenda de concertos teve de recusar o convite, conforme revelou em declarações ao Fama ao Minuto.

"É verdade que o Manuel Luís Goucha falou comigo para entrar no 'Dilema'. Dou-me super bem com ele desde a entrevista em que falei sobre a minha filha. Gosto imenso dele, não é por estar num programa de televisão, gosto imenso da pessoa em si", destacou.

Cláudia Nayara sublinhou que o convite partiu não só do apresentador, como também da Endemol, mas que inicialmente viu-se obrigada a recusar.

"Estive mesmo para entrar, mas a responsabilidade é muita a nível de comissões de festas e as pessoas que me acarinham a cantar não mereciam que faltasse. Não aceitei porque estava cheia de espetáculos em julho, continuo a ter, atenção, dependendo das datas que me disserem para entrar vou ter de falar com a agente", explica.

A artista, que ficou conhecida pelos seus vídeos de venda em direto nas redes sociais, realçou que a situação agora é diferente. "Se me fizerem um convite eu vou aceitar", garante, reconhecendo, ainda assim, que a meio do programa será improvável.

Questionada se aceitaria participar num outro formato, a artista não hesitou: "Se for noutro reality show? É claro que entro!".

