Gonçalo Quinaz desistiu de querer sentar Nereida Gallardo no banco dos réus e o filho que teve com a ex-namorada de Cristiano Ronaldo, com quem o concorrente de "Big Brother - Duplo Impacto" se envolveu em 2012, continuará sem o apelido do pai biológico. A espanhola registou a criança com o sobrenome do atual marido, Carlos Vargas. O antigo desportista, que atualmente participa no novo reality show da TVI, impedido de ver o filho há vários anos, só o viria a descobrir mais recentemente.

O casal separou-se nos primeiros meses de 2013 e, desde essa altura, mantém uma relação conturbada. Gonçalo Quinaz ainda chegou a ver o bebé mas nunca o perfilhou. Carlos Vargas, pressionado por Nereida Gallardo, acabaria por adotar a criança. "Esteve a ser estudada a possibilidade de nulidade desta adoção, porque foi feita sem consentimento. O Gonçalo não foi ouvido. A única opção legal que temos é pedir, com fundamento, a nulidade da adoção que foi feita, não diria de forma fraudulenta, mas sem contar para nada com o pai", refere Ramón Caubet.

"Ele, no fundo, foi enganado, porque achava que estava no registo como pai", garantiu o advogado do ex-desportista, em declarações à revista TV 7 Dias. Apesar da modelo nunca o ter informado dessa exclusão, o antigo jogador de futebol acabaria, mais recentemente, por mudar de opinião. "O Gonçalo não quis avançar com o processo, pelo que ficou tudo parado", informa o causídico. No dia do aniversário da criança, o concorrente de "Big Brother - Duplo Impacto" costuma dar-lhe os parabéns através das redes sociais.

Nereida Gallardo, no entanto, não lhe poupa nas críticas. "Às vezes, nesta história, parece que a culpa de o Gonçalo não exercer os seus direitos como pai é minha, mas a verdade é que ele não é o pai legal porque não pediu para exercer os seus direitos quando a lei o protegia", garante. Apenas o terá feito quando o filho já tinha cinco anos. "Há prazos e, neste caso, já passaram há muito", afirmou em declarações à Vidas, a revista do Correio da Manhã, no verão de 2020. "O Gonçalo nunca quis este filho", assegura.