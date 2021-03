Georgina Rodríguez viajou para Espana nos últimos dias para conhecer pessoalmente o seu novo 'sobrinho': o filho dos amigos Julia MM Salmeán e Edu Aguirre.

"Primeira visita no hospital. Amamos-te, tia Georgina", escreve Julia ao partilhar no Instagram uma imagem da namorada de Cristiano Ronaldo com o bebé ao colo.

Por seu turno, Georgina partilhou na sua conta oficial a mesma imagem e declarou: "Amo-te, meu leão".

[Georgina com o 'sobrinho' ao colo]© Reprodução Instagram/ Georgina Rodríguez

