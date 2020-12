George Clooney foi hospitalizado com uma pancreatite depois de ter perdido 27 quilos para dar vida a uma personagem no filme 'The Midnight Sky', avança o jornal Mirror.

O ator de 59 anos decidiu emagrecer para este papel uma vez que no filme dá a vida a um astrónomo que sobrevive a um evento apocalíptico.

No entanto, quatro dias antes de começar a gravar teve de ser levado ao hospital ao queixar-se de dores fortes no estômago. A sua recuperação terá levado semanas.

"Acho que me estava a esforçar demasiado para perder peso rapidamente e provavelmente não estava a tomar conta de mim", afirmou em declarações ao tabloide.

No entanto nota que isto o ajudou a interpretar melhor a personagem...

O filme estará disponível a partir do dia 23 de dezembro na Netflix.

