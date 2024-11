Adam Lambert exibiu a sua nova forma física durante um passeio por Nova Iorque esta semana.

O músico, que se tornou conhecido após participar no 'American Idol', foi 'apanhado' pelos paparazzi com um marcante fato azul elétrico arrojado - como já acostumou os fãs.

Contudo, o que se destacou foi a sua silhueta esguia, que assim ficou após perder 27 quilos. A informação foi confirmada pelo próprio em março deste ano, depois de revelar que tinha sido diagnosticado com diabetes tipo 2 e, que por isso, tinha tomado medicação para emagrecer.

"Sinto-me incrível", garantiu à época.

À semelhança do que está a suceder com muitas celebridades, Lambert revelou que lhe foi prescrito o famoso Ozempic para ajudar a regular o açúcar no sangue. No entanto, este foi obrigado a abandonar o medicamento devido aos seus fortes efeitos secundários.

