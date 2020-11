E quem disse que Brad Pitt não tinha sentido de humor? George Clooney, que trabalhou com ele em 2004 no filme 'Ocean's 12', recordou uma partida de que foi alvo nessa mesma altura. Aliás, foi por causa dela que George ficou conhecido na sua cidade de origem, Como, Itália, como "divo".

“O Brad enviou um memorando a todos os moradores da cidade, a cidade na qual eu vivo, colou até em postes de telefone, que dizia: ‘o filme está a chegar à cidade, só se dirijam ao George Clooney como ‘Sr. Clooney' e não olhem nos olhos dele’”, contou Clooney numa entrevista revelada pelo Daily Mail.

“No dia seguinte os jornais só diziam, ‘George Clooney é um divo!’, foi horrível, mas depois e vinguei-me”, assegurou.

“Havia uma casa vazia perto da minha, na outra margem do Lago Como. Inventei e disse que ela era assombrada pelo fantasma de um assassino que matava as pessoas e deitava os corpos no lago. Apostei 10 mil dólares em como ele e o Don Cheadle não passavam uma noite lá, apenas com uma vela e uma garrafa de vinho”.

George ganhou a aposta, porque a meio da noite os dois amigos pediram que os viesse buscar.

