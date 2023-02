Kit Harington - mais conhecido por interpretar Jon Snow na série 'Game of Thrones', da HBO - prepara-se para ver a família aumentar. O ator, de 36 anos, e Rose Leslie - mais conhecida por interpretar Ygritte também em 'Game of Thrones' - vão ser pais pela segunda vez.

A novidade foi partilhada com o mundo no momento em que Kit esteve no 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', na passada sexta-feira.

O ator partilhou com Jimmy Fallon que o filho está prestes a "receber o maior choque da sua vida".

"Ele está prestes a ganhar um irmão ou uma irmã", contou, tendo o apresentador aproveitado a ocasião para dar os parabéns ao ator logo de seguida.

Ao ser questionado por Jimmy Fallon sobre como é que o filho recebeu esta notícia, Kit Harington disse que acha que o menino ainda "não entendeu" bem.

"Estamos a tentar prepará-lo. Apontamos para a barriga da Rose e dizemos: 'O bebé da mamã, o bebé da mamã'. E ele aponta para a barriga dele e diz: 'O meu bebé'", relatou.

A revista People recorda que foi em fevereiro de 2021 que confirmou que Kit Harington e Rose Leslie tinham sido pais pela primeira vez.

