Hafthór Júlíus Björnsson e a esposa, Kelsey Henson, impressionaram e emocionaram os seguidores de ambos na rede social Instagram ao partilharem fotografias únicas da filha que morreu. A bebé perdeu a vida ainda na barriga da mãe, às 21 semanas de gestação. Tendo em conta o estado avançado da gravidez, a mulher do ator que deu vida a Gregor Clegane em 'Game of Thrones' teve de fazer um parto e ambos tiveram oportunidade de conhecer a bebé - a quem chamaram Grace. "Um ano. 365 dias se passaram desde o teu dia de nascimento. 366 dias se passaram desde que soubemos da tua morte no meu ventre. Um ano, 365 dias, sem ti aqui, connosco", declarou Kelsey no dia 8 de novembro deste ano. "Não conseguiste sentir o conforto dos meus braços ou seios. Não conseguiste olhar para cima e ver o meu rosto ou o rosto do teu pai. Não conseguimos ver o teu primeiro sorriso, o teu primeiro dente, a tua primeira gargalhada. Não conseguimos bater palmas e comemorar quando tu te sentaste ou te levantaste pela primeira vez. Tantos primeiros momentos que sentiremos falta durante toda a nossa vida", pode ainda ler-se na partilha. Por fim, a esposa Hafthór Júlíus Björnsson explicou que a sua partilha, que pode chocar os mais sensíveis, tem como propósito "ajudar a reduzir o estigma do aborto espontâneo, aborto espontâneo tardio, fim da gravidez por razões médicas e morte infantil". O ator e a esposa têm um filho em comum, Stormur, de quatro anos, a quem escolheram mostrar a irmã, tal como se pode perceber através das fotografias disponíveis na partilha abaixo. Hafthór Júlíus Björnssontambém é ainda pai de Theresa Líf, resultado de uma relação anterior. Lembramos que a publicação contém fotos impactantes que podem chocar os mais sensíveis.