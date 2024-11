Depois de ter vivido um dos períodos mais delicados da sua vida, por ter sofrido um aborto às 11 semanas de gestação, Sabrina Sato está de volta ao trabalho.

A celebridade brasileira regressou às gravações do programa 'The Masked Singer Brasil' e foi surpreendida com um miminho especial da equipa de gravações.

Ao chegar ao estúdio, Sabrina Sato recebeu um ramo de flores e uma moldura com uma fotografia da filha - Zoe, de cinco anos.



© Reprodução Instagram - Sabrina Sato

Sabrina Sato, recorde-se, estava grávida do ator Nicolas Prattes.