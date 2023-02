David Carreira e Carolina Carvalho estão a viver uma fase única das suas vidas com o nascimento do primeiro filho.

O cantor e a atriz têm-se mantido discretos e não mostraram ainda nenhum registo com o bebé, mas não deixam de partilhar com os fãs a felicidade que vivem neste momento.

Ainda este sábado, David Carreira decidiu voltar a falar aos seguidores da sua página de Instagram.

Ao desejar "um ótimo sábado, cheio de coisas boas", o cantor destacou: "Só para vos dizer que estou a passar a melhor fase da minha vida".

"Esta semana passou a correr. Está a ser, sem dúvida, a melhor experiência que eu podia sentir. É uma cena única que tenho guardado para mim e para a Carol [Carolina Carvalho]. Mas vim aqui para vos dizer obrigado pelas mensagens todas que têm mandado, pelo apoio todo", acrescentou nas stories.

Antes de terminar, o artista contou ainda que o novo álbum está prestes a sair. Aliás, partilha, "montou um estúdio em casa, improvisado, para conseguir trabalhar e acabar o álbum". Veja o vídeo da galeria.

De recordar que pouco tempo depois de David e Carolina terem anunciado no dia 27 de janeiro que foram pais, o irmão do cantor, Mickael, também revelou que se prepara para ser pai do segundo filho em comum com Laura Figueiredo.

