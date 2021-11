Ana Morina foi a mais recente concorrente a ser expulsa do 'Big Brother'. O Fama ao Minuto esteve à conversa com a considerada 'vilã' do reality show durante uma conferência para jornalistas que aconteceu esta segunda-feira, 22 de novembro.

Ana começou por referir que sempre assumiu uma "personagem" no jogo, sendo que a sua estratégia era criar uma situação à volta de algo pequeno que via surgir na casa.

"Foi um espetáculo, um programa de televisão, a minha personagem foi expulsa pelos portugueses. Não me senti humilhada. A pessoa que lá estava não era só eu. Sabia aquilo que estava a fazer. A votação do público diz mais do público do que mim própria", nota.

"A vilã foi surgindo, mas sabia que ia ter de assumir esse papel. Sabia que ia ser confrontada com divergências. Não sabemos quando entramos no programa quem são as pessoas, as personalidades. Sabemos que nos temos de ir adaptando. Ocupamos o espaço que faz falta. Sabia que ia ter o papel de dura. Só estive de estar atenta àquilo. Era pegar em coisas pequeninas que na vida real não podia pegar", explica.

O problema da sororidade... ou da falta dela

Outra das críticas a que Ana Morina foi sujeita deveu-se ao facto de não ter agido em conformidade com a causa que mais defendia: a sororidade. Tal aconteceu quando nomeou Ana Barbosa e Aurora.

"Nestas pequenas coisas que gostava que fossem faladas extrapolei o tema para sermos unidas enquanto mulheres. Temos os deveres de nos respeitarmos, não só direitos. Isso não foi fácil, porque estávamos num jogo e foi contraditório. Fui mal interpretada", desabafa.

"A causa não é uma coisa de hoje para amanhã. Tem de começar a ser debatido. O grande objetivo para mim era começarmos a falar sobre isto. Sabia que tinha de colocar isto em primeiro. Nós mulheres temos de aprender a unir-nos, não é natural. O respeito, o apoio tem de ser apreendido. Em nenhum momento faltei ao respeito a uma mulher ou deixei de ajudar uma mulher", afirmou ainda sobre o assunto.

Ana Morina defende-se realçando quem em nenhum momento "ofendeu alguém" apesar da estratégia mais agressiva que assumiu.

"A minha estratégia foi fazer o casting da minha vida. Fazer uma dinâmica de jogo. Já tinha feito este tipo de trabalhos. Enquanto atriz já tinha sido empregada de mesa, entrado numa festa de aniversário enquanto desconhecida, etc. Entrar no BB só comigo enquanto pessoa não acrescentava nada. Enquanto profissional entrei muito intensa", fez saber, sublinhando: "Jogar como Ana Morina para mim não tinha piada nenhuma".

A ex-concorrente refere, no entanto, que apesar de ter procurado manter a sua "personagem" houve momentos em que se deixou afetar, uma vez que na sua condição de humana havia sentimentos que não conseguia controlar.

"Tive muitos momentos de isolamento, em que me afastava do grupo, em que não podia envolver-me emocionalmente com alguém, porque seria muito difícil", confessa ainda, já visivelmente emocionada.

A vida depois do 'Big Brother'

Inicia-se agora uma nova fase na vida de Ana Morina. A primeira coisa a fazer para a ex-concorrente é recuperar as forças. "Sinto-me muito degastada. Fui de corpo e alma. Dei tudo. Vou fazer tudo o que puder para fazer a maior personagem da minha vida", conta-nos, acrescentado que "só tem noção do que aconteceu agora".

O seu objetivo agora é "desconstruir" tudo o que fez dentro da casa de maneira a que as pessoas conheçam a verdadeira Ana Morina.

Mesmo com as polémicas, refere que não se arrepende de nada, pelo menos por enquanto. "Em nenhum momento faltei ao respeito a alguém. Fui só a pessoa que foi levantando os temas e jogando com eles. Se tivesse de me arrepender, arrependia-me de ter entrado, mas isso só vou saber daqui para a frente. A experiência foi espetacular".

