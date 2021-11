Ana Morina foi a concorrente expulsa do 'Big Brother' na noite deste domingo, dia 21, e na chegada ao estúdio da Venda do Pinheiro foi confrontada com a opinião voraz de Ana Garcia Martins ('A Pipoca Mais Doce').

"Eu acho que a Ana tem dois méritos neste programa: o primeiro é ser provavelmente a maior vilã que já houve num reality show em Portugal, acho que daqui a 50 anos as pessoas ainda saberão quem foi a Ana Morina. O segundo mérito, mais nobre talvez, foi ter sido o facto de ter posto Portugal inteiro a falar de sororidade", começou por dizer.

"De facto, Portugal inteiro ouviu o termo sororidade, mas muito pouca gente o entendeu porque a Ana foi talvez a pior embaixadora que podia ter existido para representar esta causa. A Ana confundiu muito o conceito, a Ana foi muitas vezes injusta para as suas colegas, a Ana destratou muitas vezes as mulheres dentro da casa e, de facto, se alguém não sabia o que era sororidade acho que não foi através da Ana que o aprendeu", atirou.

E rematou: "Uma amiga sua muito próxima aqui disse que se a Ana ganhasse os 100 mil euros, tudo valia a pena. Eu não poderei falar por si, mas eu acho que o assassinato de caráter que a Ana fez da sua imagem dentro de jogo não valia 10 milhões. Desejo-lhe a maior sorte".

Questionada pelos apresentadores se gostaria de responder a 'Pipoca', Ana Morina aproveitou a oportunidade. "Posso não ter dado a interpretação que gostava de dar. A questão da sororidade tem a ver com a união das mulheres mas não basta só nascer mulher, há deveres das mulheres umas para com as outras e achei que havia determinadas coisas que deviam ser faladas", disse, referindo situações em que as mulheres "se insultam e falam nas costas".



