Ana Morina foi a última concorrente a abandonar a casa do 'Big Brother'. O público expulsou-a este domingo, dia 21, com 60% dos votos face a Rafael, o seu maior rival dentro do jogo.

No momento de anunciar o resultado da votação, Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos trocaram as voltas aos concorrentes e referiram que Rafael tinha sido o expulso. Contudo, minutos depois foi conhecido o verdadeiro despefecho.

Já fora da casa, Ana Morina afirmou: "Participar no Big Brother foi inesquecível. Espero que tenha ajudado a entender algumas coisas mas tudo isso vai ser esclarecido cá fora porque lá dentro não é possível".

Em risco de sair na próxima gala estão agora Ana Barbosa, Rafael, António, Débora, António e Rui Pinheiro. Já a liderança está nas mãos de Joana.