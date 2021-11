Em casa de Francisca e Ricardo Pereira a semana começa com a celebração de uma data muito especial. O filho mais velho do casal completa dez anos.

No Instagram, a mamã 'babada' destacou a data com uma carinhosa mensagem. "10 anos Tenti??? Meu Deus!!! Que sopro foi este, meu primeiro grande anjo!? Ao contrário de todos os dias destes meus 38 anos, lembro-me de tudo do dia em que o nosso Vicente nasceu… Desde o momento que acordamos, daqueles momentos em casa depois das águas rebentarem até irmos para a maternidade, eu e o Ricardo sem saber o que nos esperava… Que dia mágico", recordou.

"Que emoção é esta do nascimento do nosso primeiro filho???? Todos os nascimentos foram e são incríveis e especiais, mas quando vamos ao primeiro!!!! É uma explosão de sentimentos…. Tinha tantos medos mas em menos de segundos virei 'Leoa', era mãe, fiquei segura e sabia bem que tinha nascido para vos ter! Quando aquele bebé lindo saiu de dentro de mim… Pensei 'como assim ele estava aqui dentro da minha barriga?!' Lindo, gordinho e cabeludo… Meu príncipe mais que perfeito", acrescentou.

"Dez anos daquele que desbrava o meu caminho da maternidade… Sensível, carinhosos, cheio de opinião, decidido e desafiante, cópia precisa do seu querido adorado pai, perfeccionista de natureza, carinhoso, organizado e metódico…. Orgulho da minha vida! Parabéns, meu pequeno grande primeiro amor", completou, juntando ainda algumas imagens do menino.

Recorde-se que o casa tem ainda duas meninas em comum, as pequenas Francisca e Julieta.

