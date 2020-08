Filomena Cautela resolveu finalmente encontrar cinco minutos do seu tempo para limpar as fotografias do telefone. Uma tarefa que levou a apresentadora da RTP a cruzar-se com algumas das fotografias que marcaram os seus últimos anos.

"Tenho para mim que nunca partilhei nenhuma destas fotos mas explicando: Estou finalmente a limpar as fotos do telefone, tenho cinco minutos e quer acreditem quer não, estas fotos estavam todas seguidas e não faço ideia porquê", revela Cautela na legenda da publicação.

Na galeria que se segue encontrará imagens que vão desde o momento em que a apresentadora desabou em lágrimas na final da Eurovisão à "beijufa valente" que Júlia Pinheiro lhe "pregou" em direto. E todos estes tesourinhos foram legendados pela própria!

